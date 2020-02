Italia’s Got Talent: Vanessa fa la cover più strana di sempre di Shallow e lascia perplessi i giudici

Nell’ultima puntata di Italia’s Got Talent Vanessa si è presentata sul palco e ha detto di voler fare una dedica a Frank Matano. La 18enne si è seduta al pianoforte ed ha iniziato a suonare Shallow. Non appena la ragazza ha iniziato a cantare sono rimasto così…



Vanessa è davvero troppo dolce e non ce la faccio ad essere il solito bitchy, quindi mi limiterò a dire che dovete aspettarvi una performance in stile Alvinnn e i Chipmunks.

Ovviamente la concorrente ha spiazzato tutti i giudici, soprattutto Joe Bastianich che ha detto di ‘no’. Mara Maionchi invece ha visto del potenziale nella ragazza, che grazie anche al ‘sì’ della giudice è passata al prossimo turno.

“Ma canti sempre così? […] – ha detto Mara Maionchi – Canti meglio con la tua vera voca. Adesso mi trovo davvero in imbarazzo. Io avevo il dubbio che lei cantasse meglio già quando ha usato il falsetto bene. Io sono una persona che dubita perché sono vecchia. Almeno una chance lasciatemela visto che sono una vecchia. Io ti dico di sì, per me è un sì”.