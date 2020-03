Iva Zanicchi e Barbara d’Urso contro Antonella Elia (VIDEO)

Antonella Elia ha litigato con mezza casa del GF Vip ed ha insultato diversi coinquilini (che in molti casi l’hanno provocata), per questo motivo Iva Zanicchi nell’ultima puntata de La Repubblica delle Donne si è scagliata contro la gieffina.

“A lei viene perdonato tutto. A Clizia non è stato perdonato niente. All’Elia, che di solito è qui con noi e speriamo torni presto, si comporta in un modo indecente e nessuno dice nulla. […] Sta facendo di tutto eppure la scusano per quello che combina. Non va mica bene questa cosa qui”.

Ieri durante una lite con Queen Valery, Antonella è sbottata: “Mandami fuori cretina, mandami in nomination. Ma è la menopausa che ti rende così? Tu non ce l’hai il ciclo, a 60 anni non si ha il ciclo“. Per queste frasi Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha bacchettato l’Elia.

“Sono scioccata di questa storia della menopausa. Questo è un ghettizzare le donne che vanno in menopausa, che possono andarci a 30, 40, 50 e 60 anni. Con questa roba qui, Antonella mi ha proprio deluso. Le voglio bene ma questa roba della menopausa ‘hai il ciclo, sono 10 anni che non ce l’hai’ non si può sentire. Anche perché Antonellina, in menopausa ci andiamo tutte prima o poi. Lei ha mancato di sensibilità non è stata elegante. Poi ci sono delle donne che sono costrette ad andare in menopausa perché hanno problemi all’utero. Antonella ha fatto una cosa brutta davvero e basta. Per quanto mi riguarda è anche peggio dello spintone che ha dato a Valeria Marini la scorsa settimana. Era davvero la mia preferita, l’ho sempre difesa, però questa cosa non mi è piaciuta affatto”.

Io adoro Antonella e trovo che sia un vero animale da reality, ma quando litiga con i suoi coinquilini dovrebbe pesare di più le parole che dice.

Iva Zanicchi contro Antonella Elia, il video.