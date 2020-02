Iva Zanicchi distrugge Morgan e Bugo e svela la sua (applaudita da alcuni) teoria

Iva Zanicchi dall’alto delle sue tre vittorie al Festival di Sanremo ha detto la sua sul caso Morgan e Bugo e – in barba a quanto dichiarato dai due – ha parlato di una teoria complottista che vorrebbe i cantanti essersi messi d’accordo. Una teorica che è stata in parte applaudita da qualche spettatore de La Repubblica delle Donne.

Poi continua:

“Hanno cantato in modo indecente quella canzone di Endrigo che si è rivoltato nella tomba. Neanche nei peggiori karaoke, una cosa indecente. Non avevano tempo tutta la notte di litigare? No, l’hanno fatto prima di entrare in scena! Ma come aspetti quel momento? Era tutto preparato per me! E’ un genio questo Morgan!”