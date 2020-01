Ivan Gonzalez ci prova spudoratamente con Clizia e lei si imbarazza dopo una domanda dello spagnolo

Ivan Gonzalez ha sentito puzza di eliminazione e ieri si è buttato su Clizia Incorvaia, cercando di farle capire che è interessato a fare un po’ di business lei. Il Toro di Siviglia ha chiesto alla ex di Francesco Sarcina se fosse mai stata insieme a un ragazzo de la Ppagna e poi ha iniziato a fare il marpione in maniera anche un po’ maldestra. Clizia era visibilmente imbarazzata, ma ha risposto comunque alle domande del suo coinquilino.

Clizia: “A Io ci voglio tornare in Spagna. Io amo la Spagna”

Ivan: “Quindi ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?! Perché mi guardi così imbarazzata, ti ho fatto una domanda”

Clizia: “Mi piacerebbe avere un fidanzato spagnolo? Diciamo che per averlo devo andare a vivere in Spagna tipo. Ma dove lo conosco in Italia?!

Ivan: “Al GF Vip, in giro per strada a Roma, a Milano. Può capitarti Sto arrivando! Madrid. Può essere ovunque”.

Clizia “Era da un po’ che non incontravo ragazzi spagnoli a parte te. oddio è vero, però a Miami sì”:

Ivan: “Maiami ci sono tanti, è pieno. Praticamente sono tutti spagnoli. Non avreti problemi”.

Clizia: “Non sono mai stata con uomini spagnoli, magari sono come i siciliani”

Ivan: “Ti saresti stancata molto con un uomo spagnolo. Io non parlo per me, ma per gli uomini spagnoli in generale. Io faccio i complimenti a tutti i maschi della Spagna. Io tra le altre cose ballo bene il Flamenco”.

Purtroppo per lo spagnolo, credo che Ivan sarà il prossimo ad uscire dalla casa (il pubblico che vota per salvare quella ‘mummia’ di Miss Italia non merita il trash) e onestamente vedo Clizia più interessata a Paolino Ciavarro.

E voi b!tches, ballereste il Flamenco con Iban il piloto de la Ppagna?

Paola a Clizia: “Ma ti piace Ivan?” Clizia: “No, è un bel ragazzo ma non mi piace.”

Licia a Clizia: “Ti piace Paolo?” Clizia non risponde. #GFVIP pic.twitter.com/eDcjiNs91o — Laura Basini (@BasiniLaurella) January 22, 2020

