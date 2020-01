Ivan Gonzalez dice una bugia al GF Vip e la sua ex lo attacca sui social

Ieri sera Ivan Gonzalez ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Il Toro di Siviglia ha parlato della sua partecipazione a Temptation Island Vip e poi ha fatto una gaffe. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di non aver mai scelto nessuna ragazza.

“Qui in Italia mi avete visto a Temptation Island. Non so se ho fatto perdere la testa a Valeria Marini. Io dovevo tentarla, ma la realtà è che è stata lei ha tentare me. Nella mia vita sempre sono stato abituato così. Le donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna”.

L’affermazione dello spagnolo ha fatto arrabbiare la sua ex, Sonia Pattarino, che su Instagram gli ha dedicato due storie.

Le storie di Sonia contro Ivan Gonzalez.

In realtà anche a Uomini e Donne Ivan non ha scelto davvero, quindi la sua è una mezza bugia. Dopo la sbandata che Natalia aveva preso per Andrea, Sonia era rimasta l’unica corteggiatrice dello spagnolo.

Detto questo, poco importa della sincerità o della memoria di Ivan, onestamente a me interessa solo che ci regali decine di docce e che crei un po’ di trash, magari con un armadio gate 2.0

Ivan: “io ancora non ho scelto nessuno” non vorrei essere nei panni di Sonia in questo momento #gfvip pic.twitter.com/lmCU4bBErG — 🔥 (@GIOVYB94) January 10, 2020

Ivan sei falsissimo. “io non ho ancora scelto nessuno”. Ma ci sei o ci fai? Pronto? Hai scelto Sonia con tanto di conoscenze familiari!

Hai fatto il corteggiatore, tentatore e tronista e mi vieni a dire che sono le altre a cercare te. #gfvip — Bla (@Bla10190951) January 10, 2020

Ivan: “Sono sempre state le donne a scegliere me, io non ho ancora scelto nessuno.” Sonia:#GFVIP pic.twitter.com/eUHGNsmGrF — •winchester• (@aboutgengi) January 10, 2020