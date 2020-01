Alfonso Signorini quando ha inserito Ivan Gonzalez nel cast del Grande Fratello Vip ci ha fatto un bellissimo regalo e non certo perché Valeria Marini – che ha conosciuto durante Temptation Island Vip – potrebbe entrare in casa per salutarlo (incontrando così Rita Rusic, sua acerrima nemica), ma perché ci ha permesso di ammirare cotanta perfezione tutta insaponata.

Ivan Gonzalez, infatti, ha muscoli di cui io stesso neanche conoscevo l’esistenza e le abitanti della casa se ne sono subito accorte.

Ivan Gonzalez doccia al Grande Fratello Vip, il video:

La doccia di Ivan, al contrario di quella di Paolo Ciavarro, è stata decisamente più approfondita tanto da aver meritato un articolo d’approfondimento con tanto di video su BitchyX.it. .Per vederla premete qua.

Ivan Gonzalez, la dichiarazione prima di entrare al Grande Fratello Vip: