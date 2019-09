Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati.

I due – che si sono conosciuti ad Uomini e Donne (dove lui era tronista) si son detti ufficialmente addio. Il rumors circolava ormai da giorni, ma solo oggi la Pattarino ha avuto il coraggio (!) e la forza (!!) di dirlo.

“Nessun bolo per Madrid ragazzi [ha scritto su Instagram alludendo ad una sua prossima partenza nella città di Ivan, ndr] sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato. Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”.