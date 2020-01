Ivan Gonzalez è gay? Il gieffino risponde al Grande Fratello Vip

Due anni fa a Pomeriggio 5 Paola Caruso ha dichiarato di aver pensato che Ivan Gonzalez potesse essere gay.

“Lui stava fermo. Ho pensato che era gay. Cosa mi dai il bacetto, il bacetto me lo dai a 15 anni, a 30 voglio altro. Ho pensato che è gay.”

Da quel momento sono circolati diversi rumor sull’orientamento del ‘Toro di Siviglia’. Poco fa al Grande Fratello Vip Elisa De Panicis e Ivan parlavano di queste voci e la ragazza ha detto “Ci sono già troppi gay in questo mondo“. Lo spagnolo ha smentito i rumor sul suo conto: “Gay? No, sono etero. Ma non mi importa molto di quello che si dice su di me. Chi mi conosce sa che non sono gay. […] Ma certo che non ci vedo niente di male se lo fossi. Infatti ho tanti amici gay“.

Orientamento a parte, lo spagnolo ha appena fatto una doccia molto approfondita e mentre si abbassava il costume gli è scappato qualcosa (trovate tutto su Bitchy X).

Elisa ha appena detto che ci sono troppi gay in questo mondo…. #gfvip — Dege (@Degetw) January 14, 2020

#GFVip ho sentito male io o Elisa ha detto “ci sono troppi gay a questo mondo”?! — Annamaria Fiorello (@annafiorello85) January 14, 2020

Ivan: non sono omosessuale. Non ho nulla contro di loro, anzi, ho tanti amici gay e mi diverto tanto con loro IVAN TI PREGO TACI CHE È MEGLIO! #gfvip — Fede 💫 (@tnksidolsx) January 14, 2020