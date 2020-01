Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra

Ivan Gonzalez non ha conquistato quasi nessuno dei suoi coinquilini del Grande Fratello Vip. In molti hanno etichettato il Toro di Siviglia come ‘falso’ e ‘superficiale’. A quanto pare per anche a Uomini e Donne Ivan non ha lasciato un bel ricordo proprio a tutti. La sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni in una recente storia di Instagram c’è andata giù pesante con l’ex tronista.

“Oddio Ivan? Diciamo che, come volete mettere se sono più intelligente o più furba, l’ho mandato subito a fare in cu**. L’ho conosciuto ed era una persona talmente priva di contenuti che quindi no grazie”.

Senza filtri questa Natalia…



Lo scorso marzo Natalia Paragoni ha spiegato perché a Uomini e Donne ha deciso di abbandonare Ivan e lasciarlo solo con Sonia.

“Volevo capire alla svelta come stessero le cose, cosa provassi. Sapevo già di essere più orientata verso Andrea Zelletta, ma ho voluto mettermi alla prova, togliermi ogni dubbio, capire se nei confronti di Ivan non sentissi davvero più nulla. E l’ho capito subito, la prima sera: vedendo lui baciare Sonia, non ho provato gelosia. Più che altro continuavo a pensare che non c’entravo nulla con quella situazione. Sonia è una bravissima ragazza ma lui avrebbe scelto me, sapendo che gli avrei detto no. Perché a un certo punto ho capito che non provavo più nulla a prescindere da Andrea. Avevo detto chiaramente a Ivan che gli avrei detto di no, e che avrei preferito abbandonare la villa. Anche lui era arrivato alla stessa consapevolezza. Dicono che sono finta, ma è esattamente il contrario: sono abituati alle ‘Yes Girl‘. che ai tronisti dicono sempre di sì. Ma io non provavo niente per lui, non potevo rimanere lì, avrei preso in giro me stessa”.

Non che io voglia spezzare una lancia a favore di Ivan…

Ma la sua mica è stata una scelta vera a propria! Si è trovato a scegliere Sonietta ma solo perché Natalia ha deciso di andare da Zelletta#GFVIP #gfvip4 #gfvip2020 — C L O ✨ (@MisSunshine___) January 11, 2020

Ma ha ragione la soppiamo tutte che Ivan voleva Natalia ma ha dovuto scegliere Sonia perchè l’altra era un no sicuro #GFVIP — FNS.☕ (@vivi_ridi_ama) January 10, 2020