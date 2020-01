Ivan Gonzalez contro Paola Caruso: “Diceva che ero gay perché l’ho rifiutata”

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip ha parlato di Paola Caruso, che un paio d’anni fa aveva sparso la voce che fosse omosessuale dicendo a Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: “Secondo me a lui non piace il mio articolo, capite? Diciamo che secondo me non gli piacciono le donne, a lui piacciono i chicos“.

Ivan Gonzalez, l’attacco a Paola Caruso

“Ci siamo conosciuti a Supervivientes e dopo pochi giorni lei diceva in giro ‘mi sono innamorata di Ivan’. Non ci capivamo. Lei non parlava bene lo spagnolo e io non capivo quello che diceva perché non parlavo ancora bene l’italiano” – e ancora – “A me lei non piaceva, né fisicamente, né caratterialmente, lei si è sentita rifiutata e ha iniziato ad andare a dire a tutti che ero omosessuale perché non volevo andare a letto con lei! Lei ha detto che noi ci siamo baciati, ma non è vero! Io non l’ho mai baciata! Non abbiamo fatto niente. Ho avuto più con te che ti abbraccio ogni mattina [riferendosi a Licia, ndr] che con lei”.

Ivan ha poi concluso:

“Paola Caruso è un personaggio costruito, non è una persona vera. Quando una persona non è vera, a me non piace!”.

Aspettando la (scontata) risposta della Caruso…