Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez dice quello che pensa davvero di Natalia e Sonia

Qualche giorno fa Natalia Paragoni ha duramente attaccato Ivan Gonzalez sui social. La ragazza si è detta felice di essere scappata dal tronista spagnolo. Il Toro di Siviglia ieri pomeriggio si è chiuso in sauna con Andrea Denver e gli ha svelato che non era molto preso da Natalia, per alcune cose che gli hanno riferito.

“Se mi piaceva quella che non ho scelto? Diciamo un nì. Comunque sapevo un po’ di cose di lei. Mi piaceva esteticamente, ma non mi piaceva come persona. Lei abitava a Milano e mi hanno detto qualcosa di lei”.

Qualcuno gli dica che Natalia non è la “ragazza che non è stata scelta“, ma che è stata proprio lei a mollarlo durante la puntata serale di Uomini e Donne. Il gieffino ha anche parlato di Sonia Pattarino e in questo caso ha detto che la loro storia è finita perché nessuno dei due era realmente coinvolto.

“Ho scelto una brava ragazza, però niente. Diciamo così dai. Quindi non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla. La verità deve venire fuori. Siamo stati insieme sette mesi. Fino a che mi sono accorto che non andava. Era una cosa che si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla tra di noi”.

Ho sempre saputo che a Ivan piaceva molto Natalia che Sonia e stata solo una scelta di ripiego infatti lui non è mai stato veramente innamorato di lei però lui poteva comportarsi diversamente Natalia ormai dovrebbe essere un lontano ricordo caro Ivan #GFVIP — Noemif (@emifreal) January 21, 2020