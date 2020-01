Ivan Gonzalez in piscina al GF Vip non lascia spazio all’immaginazione (VIDEO)

Il momento più interessante della seconda puntata del Grande Fratello Vip 4? Senza ombra di dubbio l’entrata in scena di Ivan Gonzalez che arriva dalla Ppagna. L’ex tronista è stato piazzato in piscina con un bel costumino giallo che lasciava poco spazio all’immaginazione.

L’impronta di Alfonso Signorini si fa sentire e possiamo solo che ringraziarlo. Tutti avrebbero voluto essere al posto di Rita Rusic, che è corsa a conoscere il Toro di Siviglia in versione sirenetto.

Ivan Gonzalez in piscina: i video

Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente… Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglienza guidato da una Rita Rusić più in forma che mai! 😏 pic.twitter.com/RRJJ2Or0F0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2020

Ma non è finita qui, perché il ‘piloto’ ha promesso che si spoglierà spesso al GF Vip.