Ivan Gonzalez prima del GF Vip pubblica una foto da bollino rosso e fa una confessione piccante

Ivan Gonzalez fa parte della quota manzi del prossimo Grande Fratello Vip. Il toro spagnolo ha fatto perdere la testa anche alla nostra Queen Valery e promette di farlo anche con noi una volta entrato nella casa di Cinecittà.

L’ex tronista prima di partire per questa nuova avventura ha pubblicato uno scatto che lo ritrae come mamma l’ha fatto (e che trovate su BitchyX insieme ad un altra foto molto particolare con un suo amico).

“Mi imbarco in questa nuova avventura, che mi renderà molto felice in un paese che adoro ed è come la mia seconda casa, dove ho intenzione di spogliarmi nel corpo (foto) e nell’anima. Spero di godermi l’esperienza e dare davvero il massimo. Spero nel vostro sostegno e amore”.

Ma non è finita qui, perché Ivan nella sua intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che è abituato a girare per casa senza abiti. Magari non potrà farlo anche al GF Vip, ma sono certo che ci darà grosse soddisfazioni.

“Una caratteristica? A casa mi piace stare senza vestiti, ma qui non credo di poterlo fare. Le mie paure? Diciamo che mi spaventa non capirmi bene con gli altri inquilini. Non sopporto quando mi dicono cosa devo fare e le ingiustizie”.

Ivan Gonzalez saluta tutti così…