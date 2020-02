Ivana Icardi debutta a Supervivientes: ecco il lancio dall’elicottero (VIDEO)

C’è anche Ivana Icardi nel cast della nuova edizione di Supervivientes che ha debuttato ieri in Spagna.

L’argentina – nota al grande pubblico italiano per aver partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso – si è spacciata in Spagna come “ex fidanzata di Gianmarco Onestini”, il gieffino che ha partecipato l’anno scorso al Gran Hermano Vip e quest’anno allo spin off El Tiempo Del Descuento, vincendolo.

Ivana Icardi dopo il lancio dell’elicottero è finita nel team dei Mortales che si scontrerà con quello dei Siervos, passando immune la prima mandata di nomination.

Quanto mi mancherà L’Isola dei Famosi quest’anno.

Troppo.

La 19^esima edizione di Supervivientes terminerà a metà aprile ed il nuovo cast è composto da cantanti, giornalisti, tronisti e parenti d’arte.

Supervivientes 2020, cast

Albert Barranco (ex tronista)

Alejandro Reyes (figlio di…)

Ana María Aldón (moglie di…)

Antonio Pavón (torero)

Beatriz Retamal (vincitrice Gran Hermano)

Cristian Suescun (fratello di…)

Elena Rodríguez (madre di…)

Fani Carbajo (tentatore di Temptation Island)

Hugo Sierra (ex concorrente del Gran Hermano)

Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi)

Jaime Ferrera “Ferre” (volto di Super Shore)

Jorge Pérez Bandera (modello)

José Antonio Avilés (giornalista)

Nyno Vargas (cantante)

Rocío Flores (nipote di…)

Vicky Larraz Bandera (cantante)

Yiya del Guillén Bandera (volto televisivo)