Ivana Icardi ingannata a Supervivientes: parla l’esperto del linguaggio del corpo

Se c’è una cosa che amo follemente del trash televisivo è quando vengono analizzati i concorrenti dei reality show fra macchine della verità (dall’Alabama, of course) ed esperti di linguaggi del corpo.

E se una settimana fa a Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha chiamato una psicologa esperta di mimica facciale per analizzare il comportamento di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip, in Spagna – a Supervivientes – è stato chiamato un altro medico per studiare l’atteggiamento di Hugo Sierra nei confronti di Ivana Icardi.

Durante una puntata del programma Socialité, la dottoressa Paloma Ramon ha analizzato il comportamento di Hugo Sierra nei confronti di Ivana Icardi, arrivando alla conclusione che l’uomo per lei non prova assolutamente nulla. Se a parole dice cose carine ad Ivana Icardi, il linguaggio del corpo direbbe il contrario.

“Il linguaggio del corpo di Hugo è chiaro: a lui non interessa avere un’intimità con Ivana come dice a parole, la sta ingannando”.

Ivana Icardi sedotta ed illusa?