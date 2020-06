J-Ax e Fedez faranno pace? La risposta del rapper di Maria Salvador

Ormai sono due anni che Fedez e J-Ax non si parlano e il marito di Chiara Ferragni ha anche spiegato il motivo nei dettagli. In questi giorni però Federico ha detto di aver rivisto volentieri il concerto che ha fatto a San Siro con l’ex amico. E J-Ax cosa ne pensa? Il cantante in un’intervista rilasciata ad Anna Pettinelli su Radio RDS ha detto che non esclude di far pace con il collega.

“Tornare a lavorare con Fedez? Quello che dovevo dire su questa questione l’ho già detto. Tutto è possibile… non mi sono parlato con Dj Jad per tantissimi anni e poi ci siamo riavvicinati. La verità è che non l’ho mai escluso”.

A questo punto è davvero probabile che in futuro i due riescano a lasciarsi il passato alle spalle e che tornino a collaborare. L’importante è che ci sfornino un album valido come Comunisti Col Rolex.



J-Ax, le dichiarazioni di qualche mese fa sulla rottura con Fedez.

“Non mi sento un traditore. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione! Quando sono uscito dalla società Newtopia (fondata con Fedez, ndr) ho avuto una serie di piccole sfortune tanto che, ad un certo punto, ho pensato di avere la nuvoletta della sfiga di Fantozzi sulla testa (ride, ndr). Ho subito un controllo della Guardia di Finanza che poi si è risolto bene, con un nulla di fatto. Ma in quel momento pensi di tutto. Poi sono arrivate ‘Le Iene’ per un servizio, poi non andato mai in onda, sulla qualità della Maria Salvador, la cannabis legale di cui sono testimonial. Praticamente un’azienda concorrente della Maria Salvador aveva messo in dubbio la qualità del prodotto. Per fortuna, dopo le analisi, è rientrato tutto perché erano accuse false. In quel momento ero pieno dei casini e pensavo ‘questo è il destino che me la sta facendo pagare’. Vivo, come tanti miei colleghi, il complesso dell’impostore”.