J Ax parla di Fedez e svela perché ha detto addio agli Articolo 31

Oggi J-Ax è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha svelato come mai sono finiti gli Articolo 31.

“Perché ci siamo lasciati? Quando finisce una qualsiasi storia ci sono sempre dei motivi. Significa che non eri felice in quella situazione. Ognuno ha la sua verità. Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno. Quindi il motivo è che non eravamo più sereni”.

Ax ha anche ricordato la collaborazione con Fedez ed ha speso delle belle parole per il loro periodo insieme.

Visto le parole di Ax e il fatto che Fedez pare abbia lasciato una porta aperta al suo collega, forse potrebbe tornare il sereno tra i due.

“Quando sono uscito dalla società Newtopia (fondata con Fedez, ndr) ho avuto una serie di piccole sfighe tanto che, ad un certo punto, ho pensato di avere la nuvoletta della sfiga di Fantozzi sulla testa (ride, ndr). Ho subito un controllo della Guardia di Finanza che poi si è risolto bene, con un nulla di fatto. Ma in quel momento pensi di tutto.

Poi sono arrivate ‘Le Iene’ per un servizio, poi non andato mai in onda, sulla qualità della Maria Salvador, la cannabis legale di cui sono testimonial. Praticamente un’azienda concorrente della Maria Salvador aveva messo in dubbio la qualità del prodotto. Per fortuna, dopo le analisi, è rientrato tutto perché erano accuse false. In quel momento ero pieno dei casini e pensavo ‘questo è il destino che me la sta facendo pagare’. Vivo, come tanti miei colleghi, il complesso dell’impostore”.