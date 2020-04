J.K. Rowling, la informano che in Italia è andato in onda l’ultimo film di Harry Potter e lei parla di Piton e Alan Rickman: “Ero in lacrime”

Ieri sera Italia 1 ha trasmesso la seconda parte di Harry Potter e i Doni della Morte, ultimo epico capitolo della saga del maghetto. Una ragazza l’ha fatto presente a JK Rowling e ha anche citato Piton nel suo tweet.

L’autrice inglese ha risposto ricordando Alan e raccontando un episodio commovente. Durante le prove dello spettacolo Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, la Rowling per un momento ha creduto di aver rivisto l’attore scomparso nel gennaio del 2016.

In Harry Potter & the Cursed Child, Snape makes his first appearance with his back to the audience. At the dress rehearsal I saw him in his long black wig & my eyes filled with tears because, for a split second, my irrational heart believed when Snape turned round, I’d see Alan. https://t.co/qC3xxmwz3d

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 7, 2020