J.K. Rowling l’ha combinata grossa: l’autrice di Harry Potter fa infuriare la comunità LGBT (e non solo)

In passato J.K Rowling ha più volte attaccato gli omofobi sui social, una volta ha anche difeso Tom Daley dalle scemenze vomitate da un fanatico religioso. L’autrice di Harry Potter si è definita un’alleata della comunità LGBT in svariate occasioni ed ha parlato anche dell’omosessualità di alcuni suoi personaggi (anche sei nei libri e nei film per adesso non ce n’è stata traccia).

Ieri sera però la scrittrice l’ha combinata grossa ed ha fatto infuriare la comunità LGBT e migliaia di utenti su Twitter.

Qualche mese fa la ricercatrice (femminista) britannica Maya Forstater, ha perso il lavoro per le sue convinzioni sui/sulle trans. La donna sostiene che è la biologia a determinare il genere di ogni essere umano e che l’uomo non può cambiarlo in nessun modo. Nonostante il suo ricorso, il giudice adesso ha dato ragione ai suoi datori di lavoro, che hanno deciso di non collaborare più con lei in un centro che si occupa di sviluppo sostenibile.

La donna però non ha cambiato idea e su Twitter ha scritto: “Ciò che mi sorprende è che le persone intelligenti che ammiro, che sono assolutamente a favore della scienza in altre aree, e sostengono i diritti umani e delle donne stiano cercando di evitare di dire la verità ovvero che gli uomini non possono cambiare sess0 diventando donne (perché quello potrebbe far soffrire gli uomini)“.

Ieri sera quella genia di J.K Rowling ha ben pensato di dare il suo supporto alla ricercatrice transfobica. La mamma di Harry Potter ha scritto:

“Vestitevi come preferite. Chiamatevi come preferite. Dormite con qualsiasi adulto consenziente che vorrete. Vivete la vostra vita migliore in pace e sicurezza. Ma forzare le donne a lasciare il lavoro per aver affermato che il sess0 è reale? Sono dalla parte di Maya“.

Da oggi sappiamo che la Rowling è un’alleata della comunità LGB.

Per non rovinarmi una delle saghe che amo di più, da oggi farò finta che Harry Potter sia stato scritto dall’autrice più apprezzata del 2019…



J.K. Rowling: il tweet incriminato.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

Jk Rowling ha sfruttato la community lgbt per vendere, spacciando le sue opere come LGBT friendly inventando storie d’amore gay che esistevano solo nei suoi tweet e mai nei libri e poi tweet (di nuovo) transfobici. Quanto mi girano — B*rb*e X*n*x (@BarbieXanax) December 19, 2019

JK Rowling correcting people at her public apology: pic.twitter.com/5v52pGoarY — Andrew Buck (@Drew_Buck) December 20, 2019