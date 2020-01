Jack Perry, il figlio wrestler di Luke Perry bacia in bocca un ragazzo la notte di Capodanno (VIDEO)

Luke Perry, che ci ha lasciato quasi un anno fa, ha un figlio famoso avuto con l’ex moglie Rachel Sharp: il suo nome è Jack Perry e nella vita è un wrestler. Il ragazzo nel mondo dello sport è noto con lo pseudonimo Jungle Boy a causa dei suoi capelli e qualche anno fa ha recitato un piccolo ruolo in Once Uopon A Time In Hollywood.

Insomma, un figlio d’arte da tenere d’occhio, soprattutto perché la notte di Capodanno – al termine del countdown che ha scandito l’arrivo del 2020 – ha baciato sulla bocca un suo amico.

Ecco il video: