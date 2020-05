Jack Vanore risponde in maniera perfetta alle offese di Nicola Vivarelli

Mentre in tv continua ad affascinare Gemma Galgani, dal passato social di Nicola Vivarelli continuano ad emergere post e commenti non proprio eleganti. Qualche anno fa Sirius ha posato con Jack Vanore nel noto locale Bussola, ma poi su Facebook l’ha chiamato ‘cogli**e’.

L’opinionista di Uomini e Donne è stato avvisato e ha risposto in maniera perfetta in una serie di storie. L’ex fidanzato di Raffaella Mennoia ha detto che le offese di Sirius non lo toccano, ma ha anche aggiunto che molto presto la figura del cogli**e probabilmente la farà il corteggiatore di Gemma nello studio di Uomini e Donne.

“Mi avete scritto in tantissimi e io vi ringrazio. Lo sapevo, sapevo tutto. Vi dico la verità, questa cosa non mi tocca, in primis per il periodo terribile che stiamo vivendo e sinceramente quello che scriveva un ragazzino 6 anni fa non mi tocca e non mi toccava nemmeno all’epoca. Mi dispiace solo per un ragazzo di 26 anni che vedo che con il tempo peggiora, ma peggiora davvero. Mi fa molta simpatia, perché sono sicuro che la figura del cogli**e la farà proprio lui”.

Non so perché ma credo che la previsione di Jack si avvererà.



Jack Vanore risponde alle offese di Nicola Vivarelli, il video.

Il ragazzo Sirius (Nicola) in un suo post su Facebook ha offeso Jack pesantemente…. Ma quanta visibilità gli viene data a questo? 😰🤦‍♂️🤦‍♂️ #uominiedonne pic.twitter.com/jo3pBMKctb — 🧩Chromatica🔱 (@Maikyfaglio) May 6, 2020