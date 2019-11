Jacqueline si scaglia contro sua madre Heather Parisi

Heather Parisi ieri sera a Live Non è la d’Urso ha mostrato un quadretto famigliare davvero invidiabile con il compagno Umberto ed i gemelli Elizabeth e Dylan… Ma non è tutto oro ciò che luccica: non tutti infatti sanno che Heather Parisi ha altre due figlie maggiori, Rebecca e Jacqueline, avute con due uomini diversi.

Se Heather con i figli Elizabeth e Dylan abitano ad Hong Kong, Rebecca e Jacqueline vivono a Los Angeles con i rispettivi padri ed hanno fra loro un ottimo rapporto.

Proprio ieri, mentre andava in onda l’intervista di Heather Parisi a Live Non è la d’Urso, Jacqueline ha taggato su Instagram Barbara d’Urso invitandola a chiedere alla sua ospite che fine avessero fatto le sue figlie maggiori.

Che rapporti ci sono fra Heather e le sue due figlie più grandi?

Jacqueline contro le famiglie arcobaleno

Solo qualche mese fa Jacqueline si è scagliata apertamente contro le famiglie arcobaleno, ma spero che questo pensiero sia stato modificato nel tempo.