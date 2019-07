Jake Gyllenhaal ricorda Heath Ledger: “Non sopportava chi faceva battute omofobe su Brokeback Mountain”

In una recente intervista rilasciata al programma Sunday Today, Jake Gyllenhaal ha ricordato di quanto Heath Ledger non sopportasse le battute omofobe su Brokerback Moutain.

“Heath aveva un livello di concentrazione enorme. Quel livello di concentrazione da premio oscar che ti fa dire solo: ‘Whoa’. […] Brokeback Mountain mi ha aperto tante porte. Era folle. Era incredibile. Ha definito la mia carriera in tanti modi differenti. Ho visto parecchie persone scherzare o criticare alcune frasi che dicevo in quel film e questo era quello che amavo di Heath. Lui non voleva mai scherzare. Quando qualcuno voleva fare una battuta sulla storia o qualsiasi altra cosa, lui ripeteva ‘No, si tratta d’amore’“.

