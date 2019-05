JAMBO, il nuovo singolo di Giusy Ferreri ft Takagi & Ketra – il tormentone dell’estate è servito (AUDIO)

Solitamente tra fine aprile e inizio maggio arrivano i primi tormentoni che ci fanno ballare in estate, ma quest’anno le cose sembravano diverse, nessuno si era fatto avanti. Questo fino ad oggi, perché sono tornati Takagi & Ketra e Giusy Ferreri con JAMBO.

Non sarà Amore e Capoeira, ma sono certo che anche questa JAMBO ci farà ballare almeno fino a settembre.



B!tches che ne pensate?

JAMBO – testo

I don’t need another reason

you’re not enough for me

let’s make some memories

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me (X2)

Segui il fiume all’orizzonte

dove l’estate non cambia colore

ed è più vicino anche il sole sopra la linea dell’equatore

tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu

voglio andarci con te

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me (X2)

You’re at the top of the world

continua a ballare

beautiful horizon

fino a quando ti pare

you and me

come un’onda che sale

and keep dancing

the ? as you want

e continua a cantare

finché il tempo non scade

finché il mondo non cade

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me (X2)

La nuova canzone di Giusy Ferreri è uscita da un’ora ed è già diventata il mio tormentone estivo. #Jambo — Giada (@GiadaBurato) 23 maggio 2019

24-05-2019 si decreta ufficialmente l’inizio dell’estate.

L’evento scatenante si riscontra nell’uscita del nuovo singolo di giusy ferreri feat. takagi e ketra pic.twitter.com/ve2JJnYPbE — Ciambellone sansa stan account (@Lightvvoodde) 23 maggio 2019