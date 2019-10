Jared Padalecki è stato arrestato: l’attore di Supernatural ha dato di matto – il video dell’arresto

Guai per Jared Padalecki, che domenica mattina è stato arrestato. L’attore di Supernatural si trovava in un pub ad Austin, in Texas, quando dopo una discussione ha aggredito il barista del locale e anche il titolare. Pochi minuti dopo è intervenuta la Polizia, che però non è riuscita a calmare la star di Hollywood. Sembra addirittura che l’uomo abbia insultato gli agenti e abbia lanciato verso di loro delle banconote.

Per questo motivo i poliziotti hanno arrestato Jared Padalecki con le accuse di violenza e ubriachezza. L’attore è stato trattenuto alla centrale di Polizia per diverse ore, la cauzione è stata fissata a 15.000 $ e pare che sia già stata pagata, ma su questo non c’è nessuna conferma ufficiale.

Sul web c’è chi dice che Jared stia affrontando un periodo molto complicato della sua vita, questo però non giustifica la violenza verso altre persone.

Il video dell’arresto di Jared Padalecki.

