Jasmine Masters ritira il premio come miglior GIF del 2019 con la sua And I Oop

Quando tre mesi fa avevo incoronato la GIF di Jasmine Masters, And I Oop, come miglior meme dell’anno non credevo che alla fine lo diventasse davvero.



A decretarlo è stato il portale di GIF animate Giphy, che ha incoronato And I Oop di Jasmine Masters come miglior GIF del 2019 con ben 419 milioni di visualizzazioni.

Jasmine Masters opening @GIPHY’s #1 GIF of 2019 award for “And I Oop” with 419 MILLION views. ❤️ pic.twitter.com/Z9uG0C72r3 — Pop Crave (@PopCrave) December 13, 2019

Il meme incriminato, infatti, proviene da un suo video del 2015 che ha oltre un milione di visualizzazioni, dal titolo “Jasmine Masters Handle Your Liquor” e la scena AND I OOP nasce proprio negli ultimissimi secondi, quando Jasmine si sposta dalla sedia e colpisce accidentalmente i suoi testicoli. “.. and I oop! *silenzio* I just hit my balls”.