Jason Derulo dà scandalo su Instagram e arriva la proposta indecente: “Ti offriamo 500.000 dollari”

La scorsa settimana Jason Derulo ha pubblicato una foto in costume (che potete vedere su Bitchy X) e i suoi follower gli hanno fatto dei complimenti ben precisi. Il cantante ha apprezzato e si è definito “un’anaconda vivente”.

Qualcuno però ha messo in dubbio l’autenticità dello scatto ed ha parlato di “Photoshop”. In questo caso Jason Derulo si è stizzito ed ha risposto: “Questa è tutta natura“.

Visto il successo del post, durante un’intervista hanno chiesto alla star di In My Head di commentare l’immagine.

“Onestamente non pensavo che quella sarebbe stata la mia foto più amata quando mi sono svegliato quella mattina. Era una foto di mesi fa. Non è nemmeno uno scatto appena fatto. Photoshop? Photoshop? Volete vedere? Meglio di no, non ci sono abbastanza donne qui intorno. Sappi solo che noi haitiani, abbiamo un aspetto diverso”.

Purtroppo però Instagram ha deciso di censurare la foto e – ovviamente – Jason non l’ha presa bene.

“Perché l’avete fatto? Che ca**o significa? Sono con dei boxer! Non posso diminuire la mia taglia!”.

Instagram è sempre di più…



Jason Derulo calls out Instagram for deleting his viral underwear photo: “I have underwear on… I can’t help my size..” pic.twitter.com/OwJTxmvmLg — Pop Crave (@PopCrave) December 4, 2019

Adesso però un noto sito per adulti, CamSoda, ha fatto una proposta indecente a Jason Derulo.

“CamSoda gli sta facendo un’offerta che lui non potrà rifiutare. Ben $ 500.000 solo per condividere delle foto in intimo sulla loro piattaforma. Nessuno scatto per adulti, solo immagini simili a quella pubblicata su Instagram. Questo potrebbe essere il denaro più semplice che lui abbia mai fatto. – si legge su TMZ – Loro si occuperanno di creare lo spazio dove lui potrà condividere foto e video in intimo per i fan.

E speriamo che Jason accetti.