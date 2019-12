Jason Derulo sfida ancora la censura di Instagram con una foto e poi fa una dichiarazione bislacca

Tre settimane fa Jason Derulo ha pubblicato una foto in intimo e molti fan gli hanno fatto i complimenti. Purtroppo qualche giorno dopo Instagram ha deciso di cancellare lo scatto del cantante americano. Lui se l’è presa ed è sbottato: “Perché l’avete fatto? Che ca**o significa? Sono con dei boxer! Non posso diminuire la mia taglia! […]

Comunque onestamente non pensavo che quella sarebbe stata la mia foto più amata quando mi sono svegliato quella mattina. Era una foto di mesi fa. Non è nemmeno uno scatto appena fatto. Photoshop? Photoshop? Volete vedere? Meglio di no, non ci sono abbastanza donne qui intorno. Sappi solo che noi haitiani, abbiamo un aspetto diverso”.

Il sito per adulti CamSoda ha offerto all’artista 500.000$ per pubblicare sulla loro piattaforma immagini simili a quella censurata da Instagram. Jason però ha fatto sapere che non accetta e che vuole più di quella cifra.

La star di In My Head ha anche sfidato la censura di Instagram, ripubblicando lo scatto in boxer, ma con una modifica bislacca.

Jason Derulo a TMZ.

Il cantante ha fatto una dichiarazione bislacca per difendere l’autenticità del suo scatto: “Non ci sono modifiche o aiuti. Ero tranquillo, non ero “felice”, è la mia natura quella“.

E allora torniamo a fare tanti complimentoni a Jason.