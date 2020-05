Javier balla in intimo e Sabrina Ferilli commenta con il microfono al contrario

Amici Speciali quasi meglio del Mamamia e del Muccassassina, ieri sera infatti oltre a Gabriele Esposito e Andreas Muller, anche Javier Rojas ha ballato in costume. Il ballerino cubano ha iniziato a danzare in un quadro di Giuliano Peparini dedicato a San Francesco, ipnotizzando Sabrina Ferilli. L’attrice de Le Ali della Vita ha voluto commentare la performance del concorrente, ma l’ha fatto con il microfono al contrario.

Maria De Filippi ha subito fatto notare la gaffe all’amica: “Ha pure il microfono al contrario, cioè tu non stai bene! Ma tu ti rendi conto di come stai? Che visione hai avuto? Questo è un problema serio. Hai le visioni. Tu non stai bene. Dico seriamente è”. Anche Giorgio Panariello ha detto la sua: “C’era Sabrina che è diventata improvvisamente devota a San Francesco. Le è piaciuto particolarmente il ballo”.

La Ferilli si è messa a ridere ed ha confermato di aver apprezzato il balletto di Javier: “Ha un fisico molto muscoloso. E che gli devo dire. Balletto spettacolare. Poi lui ha delle gambe importanti. Sembrano quelle di Totti, ha i cosciotti di Francesco”.

Sabrina è una di noi!

Vedere Javier ballare il “Bolero” sul palco di #AmiciSpeciali è un’emozione indescrivibile 🤩 pic.twitter.com/goExQGqEGw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2020

Javier ipnotizza Sabrina Ferilli con la sua performance: il video dell’esibizione.





#AmiciSpeciali # javierRojas quando balla Javier non capiamo più nulla 😂😂

Sabrina una di noi 🤩 pic.twitter.com/4qI2mVZV6L — Mihaela Pietrogrande (@MPietrogrande) May 16, 2020