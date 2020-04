Javier abbraccia Gaia sul palco di Amici un secondo dopo la fine della diretta (VIDEO)

I ballerini non si possono più toccare durante le coreografie, chiunque lavori nel backstage della trasmissione deve indossare guanti e mascherine (loro però – come abbiamo visto ieri sera – non sono obbligati a mantenere le distanze), mentre ogni concorrente ed ogni giudice deve stare ad almeno un metro l’uno dall’altro.

La stessa coppa che Gaia ha alzato al momento della vittoria le è stata consegnata spingendola su un carrellino perché nessuno (senza guanti) poteva toccarla, ma appena Maria De Filippi ha dato la buonanotte il ballerino Javier – credendo di non essere più in diretta – si è lanciato verso Gaia per congratularsi con lei con un bell’abbraccio.

Abbraccio che in diretta non si sono potuti dare, ma che a telecamere spente si sono dati. I due dopotutto hanno vissuto in quarantena per più di un mese condividendo la camera da letto e pure i servizi igienici.

Javier che a fine puntata si lancia per abbracciare Gaia #Amici19 pic.twitter.com/NY1d7sqEnI — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) April 4, 2020

Ecco come si sono “abbracciati” in diretta: allungando le braccia l’un l’altro