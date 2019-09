Javier Martinez sbarca a Uomini e Donne – anticipazioni

Javier Martinez è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo si è fatto notare perché era il più manzo perché ha fatto perdere la testa ad Ilaria, l’ex fidanzata di Massimo. In molti (me compreso) pensavano che la redazione l’avrebbe piazzato sul trono e invece hanno preferito Giulio Raselli (corteggiatore e tentatore) e l’altro Alessandro Zarino (tentatore).

Oggi Il Vicolo delle News ha rivelato che Javier Martinez è stato avvistato da una loro lettrice mentre era in esterna con la nuova tronista Sara Tozzi. Il bel pallavolista quindi è sbarcato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.

“Una talpina è riuscita ad avvistarlo ieri in esterna con Sara Tozzi, proveniente anche lei dallo stesso programma. Evidentemente lei lo avrà notato nella registrazione scorsa e avrà chiesto di incontrarlo. “

Se Sara non dovesse sceglierlo, per Javier si aprirebbe la strada verso il trono.

