Jennie delle BLACKPINK pubblica su Instagram 59 selfie in 15 minuti ed i fan vanno in tilt

Jennie delle BLACKPINK ha riscritto il concetto di influencer pubblicando su Instagram 59 selfie in 15 minuti suddivisi in 9 post.



Un’operazione di marketing per la promozione della sua linea di occhiali che ha funzionato alla grande, dato che in 48 ore i 9 post hanno totalizzato 34 milioni di apprezzamenti e 240 mila commenti.

Se la scorsa settimana Lisa ha conquistato il web a sua insaputa con il meme delle gambe, oggi è Jennie a far parlare con questa invasione di selfie.

Insomma, le BLACKPINK sanno attirare attenzioni. Lady Gaga ringrazia.

