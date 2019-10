Jennifer Aniston su Instagram: quel dettaglio nella foto che ha fatto intervenire il suo entourage

Jennifer Aniston due giorni fa è approdata su Instagram (rompendo ogni record, dato che è già alla soglia dei 15 milioni di followers) ed il primo post (che ha ottenuto 13 milioni di like e mezzo milione di commenti) è un selfie con tutti i suoi amici conosciuti sul set della fiction Friends: Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Proprio quello scatto è finito nel mirino degli haters a causa di un riflesso bianco sullo smartphone posato sul tavolo, che ha ricordato delle strisce di cocaina. La voce è arrivata alla diretta interessata che ha fatto smentire dal suo team con una nota diramata alla stampa: quel bianco sopra il telefono non è droga, bensì un riflesso di una lampada nel soffitto.

I want to do cocaine with Jennifer Aniston https://t.co/xeQMFYdgUh

— Scottyplagues (@Scottyplagues) October 16, 2019