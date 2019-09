Urla e fischi contro Jennifer Lopez sul red carpet: “Vergognati!” (VIDEO)

Lo scorso 8 settembre Jennifer Lopez era sul red carpet del Toronto Film Festival per la première di Hustler (il film in cui interpreta una spogliarellista). Purtroppo l’accoglienza per JLo è stata pessima, ad aspettarla infatti c’era un gruppo di animalisti, che l’hanno duramente contestata. Urla e fischi contro la popstar che non invecchia mai.

Gli attivisti della Peta si sono anche portati dietro dei cartelli, che hanno lanciato sul red carpet: “Jennifer Lopez odia gli animali”.

L’attrice ovviamente ha finto di nulla ed ha continuato a sfilare come se niente fosse sul tappeto rosso.

J.Lo was heckled for wearing fur at the Toronto Film Festival premiere red carpet:

“Shame on Jennifer Lopez! You have blood on your hands!” https://t.co/lxaDKa6sKS

— Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2019