Jennifer Lopez si esibisce al SNL con l’iconico Jungle Dress

Lo scorso settembre Jennifer Lopez è apparsa a sorpresa alla sfilata milanese di Donatella Versace ed ha indossato il suo iconico Jungle Dress.

Sabato sera JLo ha aperto il Saturday Night Live cantando Santa Claus Is Coming To Town in smoking e alla fine della performance si è strappata di dosso i pantaloni e la camicia ed ha sfoggiato nuovamente il bellissimo abito verde.

Un’apparizione, una Dea, la popstar a 50 anni è più bella, energica e in forma di molte sue colleghe 30enni. In una sola parola…



Sono quasi certo che questo leggendario abito lo vedremo anche al prossimo Super Bowl (dove JLo si esibirà con Shakira).

Jennifer Lopez canta Santa Claus Is Coming to Town al Saturday Night Live.

Of course that #Versace ‘jungle dress’ had to make an appearance on #JLo‘s stint on #SNL. Video: Donatella Versace, NBC pic.twitter.com/fr17Qh553O — MANIFESTO Magazine (@ManifestoAsia) December 8, 2019