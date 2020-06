Jeremias Rodriguez frecciatina su Instagram, poi sbotta: “Ho già detto a Stefano De Martino quello che dovevo dire”

Oggi in America si festeggia la festa del papà e Jeremias Rodriguez proprio in queste ore ha pubblicato un post su Instagram con una frecciatina in allegato: “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone“. Una frecciatina che molti hanno visto rivolta a Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago nonché ex di sua sorella Belen.

Accusato di ciò, Jeremias Rodriguez ha deciso di mettere i puntini sulle “i” specificando che il destinatario della frecciatina non era il suo ex cognato De Martino.

“Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita… quello che dovevo dire a Ste l’ho già detto e mettendoci la faccia. Buona vita… Ribadisco non farei mai un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita!”

A chi era rivolta quindi quella frecciatina?