Jeremias Rodriguez spiega perché ha detto addio alla tv

Jeremias Rodriguez nell’arco di un paio di anni ha partecipato prima al Grande Fratello Vip e successivamente a L’Isola dei Famosi, poi – conscio di non saper fare artisticamente niente – ha battuto in ritirata sparendo dai salotti televisivi.

Intervistato da Roberto Alessi per il settimanale Novella 2000, il piccolo dei fratelli Rodriguez ha confessato:

“Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”.