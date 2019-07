Jeremias e Soleil si sono lasciati? L’indiscrezione di Chi

Quasi nessuno avrebbe scommesso sulla storia tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge e invece i due una volta usciti da L’Isola dei Famosi sono rimasti insieme. Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche rivelato che sarebbe andata a convivere con il suo ragazzo.

Adesso però pare sia successo qualcosa di strano. Il settimanale Chi parla di possibile crisi, perché il fratello di Belen e Soleil hanno smesso di seguirsi sui social.

“C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”

Per adesso la coppia non ha commentato questi rumor.

Caro Jere…



Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) in data: 7 Lug 2019 alle ore 3:02 PDT

“Cosa penso di lei? Non la conosco ma sicuramente dalla tv traspare una personalità molto forte. E poi deve piacere a mio fratello non certo a me.

L’eliminazione all’Isola? Ci sono rimasta male, perché è un’esperienza a cui Jere teneva molto. – ha dichiarato Cecilia – Mi dispiace: però non credo tanto che lui sia antipatico al pubblico ma piuttosto che abbia pagato per la sua vicinanza a Soleil, che non è molto amata. Jeremias è un uomo molto protettivo: visto che il gruppo era contro la ragazza ha preferito prendersi cura di lei piuttosto che restare all’Isola dei Famosi”.

“Non sono gelosa dei fidanzati dei miei fratelli, non lo sono mai stata. – ha detto Belen – L’importante è che siano felici. Soleil è una ragazza molto forte, ha un atteggiamento abbastanza particolare ma ha ancora venti anni. Ha una personalità forte ma è piccola: col tempo imparerà a camuffare certi modi. Se Jeremias è felice lo sono anche io”.