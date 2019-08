Jessica Mazzoli dopo Morgan ritrova l’amore con un ex gieffino

Di tempo ne è passato da quando Jessica Mazzoli attaccava Morgan nei programmi di Barbara d’Urso. I due dopo degli anni difficili hanno fatto pace e la cantante pare sia stata vicino al suo ex compagno anche durante lo sfratto di due mesi fa.

Da settimane si rincorrono dei rumor secondo i quali l’ex concorrente di X Factor farebbe coppia con un volto noto del Grande Fratello e del programmi di Carmelita, Biagio D’Anelli. Dopo le voci, l’ex gieffino qualche giorno fa ha pubblicato una foto mano nella mano con Jessica, confermando così i pettegolezzi (#Pomeriggio5Confirmed).

Jessica Mazzoli svela come è nato e poi finito l’amore con Morgan.

“Lui si è invaghito ad X Factor. Mi ha inseguito nei camerini, ero appena stata eliminata dalla semifinale, e mi ha detto: ‘Ti amo, voglio passare la mia vita con te’. Questo è stato l’inizio […] Per un periodo le cose andavano benissimo, altrimenti non avrei deciso di farci una figlia.

Quando Lara aveva 7 mesi mi sono presentata in tribunale per affido esclusivo. Lui tanto non la vedeva mai. Poi sono venuta a scoprire che faceva un disco con Asia Argento, che poi per promuoverlo si baciavano in tv. – ha continuato Jessica Mazzoli – Io mi sentivo con Asia in privato e lei faceva la solidale con me, visto che c’era passata da quella situazione. Io mi aspettavo che mi potesse dare dei consigli. Lei invece ha contribuito a questa cosa per i suoi scopi e interesse personali. Però vabbè, sti cavoli di Asia. Qui lo str**zo era lui.

Una volta è venuto da noi in Sardegna, poi è andato via senza salutare la figlia. Io non so cosa c’ha questo signore. Ma sapete quante foto e video gli mando? Io anche quando vado a Milano lo avviso e lui mi risponde ‘non ci sono dovevi avvisarmi prima’. Altre volte nemmeno mi risponde. Mi sembra un uomo che non prova più sentimenti. Un uomo che non ha più sentimenti. Non so cosa gli è scaturito nel cervello. Forse rosica del fatto che sono l’unica donna della sua vita che non è mai tornata da lui. Perché tutte le sue ex sono tornate.”

