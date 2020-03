Morgan tradì Jessica Mazzoli quando era incinta: il duro attacco dell’ex gieffina

Jessica Mazzoli è stata un fiume in piena su Instagram, prima contro il suo ex compagno Morgan (e la sua attuale fidanzata Alessandra Cataldo) e successivamente contro la signora Luciana, sua ex suocera (mamma di Morgan).

La Mazzoli ha accusato la signora di aver pochi rapporti con sua nipote Lara, dato che ospite da Caterina Balivo e da Barbara d’Urso per difendere Morgan nel caso ‘Bugo’ a Sanremo, avrebbe etichettato la bambina come ‘quella della Sardegna‘.

“Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara”.

Non meno carina con Morgan, che l’ha accusato pubblicamente di averla tradita durante l’ottavo mese di gravidanza.

“Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!”.

E la nuova puntata di Live Non è la d’Urso è stata scritta.

Grazie, Jessica.