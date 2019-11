Tale e Quale Show: Jessica Morlacchi canta Maledetta Primavera – la reazione di Loretta Goggi

Dopo Federico Angelucci nel 2017 e Alessandra Drusian nel 2018, ieri è toccato a Jessica Morlacchi imitare Loretta Goggi. La cantante si è esibita nei panni della giudice di Tale e Quale Show con il brano di Sanremo 1982 ‘Maledetta Primavera‘.

Jessica è stata davvero molto brava, tanto che si è guadagnata una standing ovation. Ma in questo caso l’unico giudizio che contava era quello di Loretta Goggi, che ha speso delle belle parole per la concorrente.

“Cosa ne penso? Guarda, io credo che Jessica si sia sforzata tantissimo per cantare normale. – ha detto Loretta Goggi – Nel senso che lei è abituata cose più complicate, il mio canto è un canto libero. Ho un tipo diverso di canto. Diciamo che è un canto fatto di estensione, non dico di no, ma per lei è stato tirare un freno. L’hai tirato il freno Jessica. Brava lei, ma devo fare i complimenti anche al trucco e parrucco. Sono stati tutti bravissimi. Grazie Jessica perché mi hai fatto cantare senza un tremore di voce, imperfezioni, mancata intonazione, cioè perfetta, da disco.”