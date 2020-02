Jessica Simpson fa una rivelazione choc: “Tra me e Justin Timberlake c’è stato qualcosa”

Jessica Simpson ha da poco pubblicato un libro sulla sua vita ‘Open Book‘ e in questi giorni sta facendo il giro del talk show per raccontare suoi aneddoti curiosi e periodi complicati. Dopo aver rivelato di essersi presentata da Ellen DeGeneres ubriaca, la popstar ieri è stata al Jimmy Kimmel Live ed ha fatto una confessione da ‘Busta gold choc”!

Jessica Simpson ha dichiarato che circa 13 anni fa tra lei e Justin Timberlake c’è stato qualcosa.



“Conoscevo molto bene Justin Timberlake. Tra noi c’è stato qualcosa, io uscivo da un divorzio e lui usciva da una relazione. Diciamo che abbiamo condiviso un bacio nostalgico. Per me è stato interessante.

Subito dopo ha preso il telefono, speravo non fosse una ragazza. Ho pensato ‘avrò allungato troppo al lingua?’. In realtà lui ha contattato Ryan Gosling. Questo perché loro a 12 anni hanno fatto una scommessa su chi mi avrebbe baciata per primo. Justin gli ha scritto ‘ho vinto io’. Io ero tipo ‘Oh, ok, quindi non ci baciamo ancora?”

Da Britney a Jessica, un po’ come passare da Barbie magia delle festa a Tanya fiocco di Natale.



E comunque se dopo un limone un ragazzo si mettesse a messaggiare con un suo amico parlando di scommesse vinte…



