Jessica Simpson ubriaca da Ellen DeGeneres: la cantante ammette i problemi con l’alcol

Nel 2017 Jessica Simpson è stata ospite del The Ellen DeGeneres Show ed è apparsa evidentemente alticcia. Sui social sono nati meme e tweet più o meno pungenti sulla cantante americana. A distanza di quasi 3 anni, la popstar ha pubblicato un libro e per l’occasione ha rilasciato un’intervista nel programma Today, durante la quale ha ammesso di essersi presentata ubriaca da Ellen.

“Non riesco nemmeno a guardare quell’intervista. È stato un momento pessimo per me e non ero nel posto giusto. Avevo iniziato a cadere in una spirale negativa e non riuscivo a rimettermi in sesto, l’alcol non mi faceva stare bene.

Mi stavo uccidendo con tutti quegli alcolici e le pillole che prendevo. Posso dire che è stato un periodo particolare e quando sono andata da Ellen si vedeva che non stavo benissimo.

Quando ho smesso di bere sono stata meglio. Ero arrabbiata con quella bottiglia e stufa, per come mi aveva ridotto”.