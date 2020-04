JK Rowling chiede spiegazioni sulla copertina italiana di Harry Potter e l’illustratrice risponde

Sono ventidue anni che JK Rowling è fan della prima versione italiana di Harry Potter e la Pietra Filosofale e nessuno lo sapeva.

In risposta ad una fan italiana che le aveva mostrato la copertina della prima edizione del libro, la scrittrice ha infatti scritto:

A rispondere è stata proprio l’illustratrice chiamata in causa, Serena Riglietti, che lo ha fatto fra le pagine di Portkey.

Che meraviglia.

I’ve always loved that cover because it’s so odd. Why the rat head? Why the giant rat in the headscarf? I never met the illustrator, so I still don’t know. https://t.co/x4aeLU5xeL

Dear @jk_rowling I am aware that my cover has aroused curiosity. Moreover, after your twit, I received many messages … everybody is eager to see your question answered! : I too am pleased to answer you, and so I did in an interview and I would be happy if you could read it.

— serena riglietti (@SerenaRiglietti) April 24, 2020