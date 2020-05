JK Rowling celebra il compleanno della battaglia di Hogwarts donando 1 milione di sterline

JK Rowling oggi ha festeggiato il 22esimo compleanno della battaglia finale di Harry Potter che ha visto in scena Voldemort.

Una battaglia che ha visto morire moltissime persone, per questo motivo la scrittrice ha celebrato il compleanno con una grossa donazione per aiutare le vittime di COVID-19.

Today’s the 22nd anniversary of the Battle of Hogwarts, but I’m going to be honest and say that it feels inappropriate to talk about fictional deaths today. Too many people are losing loved ones in the real world. 1/4

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2020