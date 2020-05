Svelata la causa della morte di John Peter Sloan, che sarà cremato in Sicilia

Questa mattina ci siamo svegliati con una brutta notizia: l’annuncio della scomparsa prematura di John Peter Sloan, attore comico nonché insegnante di inglese più famoso del nostro paese.

Nato in Inghilterra 51 anni fa, John Peter Sloan si era trasferito in Italia quando aveva poco più di 20 anni diventando col tempo perfettamente bilingue e – giocando su questa sua caratteristica – ha fondato un impero con libri, spettacoli televisivi e teatrali e pure due scuole private, una a Milano e l’altra a Roma.

La morte è avvenuta improvvisamente nella tarda serata di ieri sera, come sottolineato solo poche ore fa la sua agente Stefania Milanesi.

“È avvenuto tutto improvvisamente. Soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, è stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c’è stato nulla da fare”.

È stata una grave crisi respiratoria a portar via John Peter Sloan, quindi, che sarà cremato in Sicilia dove da anni viveva.

“Secondo quanto appreso da FanPage.it John Peter Sloan è morto nella tarda serata di lunedì 25 maggio. L’attore, che soffriva di asma fin dalla nascita, ha avuto una grave crisi respiratoria. Intorno alle 21:00 di ieri sera si è reso necessario il ricovero in ospedale. Le condizioni del cinquantunenne sono apparse subito critiche. Il personale medico ha tentato di rianimarlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Intorno alle ore 23, l’attore ci ha lasciato. […] Una fonte vicina a John Peter Sloan, ha fatto sapere a Fanpage.it, che l’attore desiderava essere cremato. Innamoratissimo del nostro Paese, voleva che le sue ceneri restassero in Italia dove vive anche l’adorata figlia Dhalissia”.