Jonas Brothers: il debutto del nuovo album sorprende tutti, ecco quante copie hanno venduto

Quando i Jonas Brothers hanno annunciato la reunion non mi aspettavo grandi cose e invece i tre fratelli hanno fatto il colpaccio. Il singolo Sucker ha venduto 2 milioni di copie (450.000 solo in UK) in pochi mesi e il loro nuovo album potrebbe fare anche di meglio.

Happiness Begins nella prima settimana in USA ha venduto ben 414.000 copie (357.000 senza lo streaming). Numeri pazzeschi, che non solo garantiranno ai Jonas Brother la numero 1 nella Billboard Hot200, ma che gli fanno segnare il debutto più alto del 2019 in USA (record che Taylor Swift probabilmente batterà ad agosto).

E bravi Nick, Joe e il terzo Jonas, sono quasi sicuro che in pochi si sarebbero aspettati un successo così importante dal loro comeback.

‘Happiness Begins’ by Jonas Brothers has debuted at #1 on the Billboard 200 with 414,000 units (357,000 in pure sales). It becomes their third #1 album. Congratulations, @JonasBrothers! 🍾 pic.twitter.com/G4AecZACMY — Pop Crave (@PopCrave) 17 giugno 2019

Jonas Brothers score the biggest U.S. week for any album in 2019 with ‘Happiness Begins’ moving 414,000 units in its debut week. Congratulations, @JonasBrothers! 🍾 pic.twitter.com/yF1iF6DYT4 — Pop Crave (@PopCrave) 17 giugno 2019

Felice del successo dei fratelli, ma ammetto che mi manca il loro periodo da solisti…