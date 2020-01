Juan Darthes incriminato ufficialmente per la violenza su Thelma Fardin: le novità sul caso

A più di un anno di distanza dalle accuse di Thelma Fardin, ci sono delle novità sul caso di Juan Darthes. La giustizia nicaraguense lo scorso novembre ha formalmente accusato l’attore de Il Mondo di Patty di violenza sessuale aggravata ed ha emesso il mandato di arresto.

La procura generale nicaraguense ha incriminato Juan, ma i tempi potrebbero non essere brevi per il procedimento. Darthes infatti è fuggito da un anno in Brasile e non è così scontato che il paese che ha dato i natali a Juan accetterà di estradarlo in Nicaragua.

L’avvocato di Thelma, Sabrina Cartabia, lo scorso dicembre ha reso noto che il giudice Celso Urbina ha emesso un mandato di cattura internazionale. Secondo la legale dell’attrice il Brasile non potrà quindi ostacolare la giustizia.

Ad un anno dalla denuncia, Thelma Fardin è tornata a parlare di Juan Darthes.

“Ricevo ancora molti messaggi di supporto dei fan. Dopo la prima ondata, continuano a scrivermi. Anche il libro ha fatto la sua parte, fornendo strumenti per far capire alle persone che non sono sole e che devono parlare. Liberarmi di ciò che mi è successo è stata la mia guarigione. Sono passati molti mesi, ma seguo nei dettagli la causa.Non sono un avvocato, ma mi sono resa conto di cosa significhi un processo giudiziario di questa natura. Metto tutto il mio impegno nel seguire la vicenda, sono in contatto con i miei avvocati e sono anche consapevole che la causa ha avuto degli stop e dei progressi”.

Juan Darthés, ator e cantor, denunciado por estupro, por várias atrizes argentinas. O sujeito veio pro Brasil. É cidadão brasileiro e se esconde aqui. Como aqui, muita gente duvida das vítimas na Argentina. Machismo cega e destrói. Os tempos mudaram, isso não vai ficar assim. — Zélia Duncan (@zdoficial) November 18, 2019