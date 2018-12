Juan Guilera del Mondo di Patty parla delle violenze sessuali e offende Juan Darthes: “Figlio di p*****a, adesso parliamo tutti”

Juan Guilera è probabilmente l’attore de Il Mondo di Patty più conteso dalle tv in questo momento. Il ragazzo è l’ex fidanzato di Thelma Fardin, ma è anche l’unica persona del cast di Patito Feo che Juan Darthes ha contattato privatamente nelle ultime settimane. Guilera la scorsa settimana ha rivelato che Darthes gli avrebbe chiesto di ricordare un episodio che sarebbe accaduto 10 anni fa.

“Lunedì verso le 19:00, quasi 24 ore prima che Thelma facesse le sue dichiarazioni sono stato contattato da un numero sconosciuto. Questo profilo aveva la foto di un ragazzino adolescente e mi ha scritto ‘ciao Juan Manuel sono Juan Darthes, posso parlarti?’. Non lo sentivo da 10 anni e pensavo mi avrebbe fatto una proposta di lavoro. Invece no, mi ha detto: ‘Scusami, ma sono disperato perché una fonte molto fedele mi ha detto che domani Thelma mi accuserà di stupro. Vorrei sapere se hai modo di contattarla, se l’hai più sentita in questi 10 anni’. Poi è arrivata la sua seconda richiesta, la più squallida, che mi ha fatto sentire manipolato e usato. Mi ha detto ‘Manuel ti ricordi quando 10 anni fa mi dicesti che Thelma era interessata a me, che faceva delle fantasie e che era attratta?’. Io l’ho subito fermato, gli ho detto che non mi ricordavo assolutamente quello che diceva, che non mi ricordavo di aver parlato con lui di Thelma. Ma poi come avrei potuto ricordare una cosa di 10 anni prima? Lui a quel punto si è scusato per avermi coinvolto in questa brutta storia.”

Adesso il ragazzo è tornato in tv e ha dichiarato di avere delle prove che dimostrerebbero che la chiamata di Darthes faceva parte di un piano e aveva lo scopo di incastrare Thelma e farla passare per bugiarda.

Se quello che dice Juan Guilera è vero, Darthes ha prima provato ad usarlo per i suoi scopi e una volta fallito questo piano è scappato in Brasile.

“Come ho già detto, lui mi ha chiamato cercando di estrapolare cose assurde. Voleva falsi ricordi da usare per incastrare me e Thelma. Adesso ho le prove di questo, prove che dimostrano che era un piano, poi parlerò nelle sedi giuste. Lui ha cercato di usarmi e ora posso dirlo con sicurezza. Mi fa schifo, sono addolorato e rinnego il bel rapporto che avevo con lui. In questi giorni sono in contatto con Gaston Soffritti, condividevo il camerino con lui e lui ha il mio stesso stato d’animo. […] Quella chiamata è stata fatta per manipolarmi e incastrare Thelma, ho sentito qualcuno e ho le prove di questo adesso. […] Certo che ho risentito Thelma, la prima volta l’ho contattata su Instagram perché non avevo più il suo numero, sono passati 10 anni dalla nostra storia. Adesso abbiamo riallacciato i rapporti.[…] Juan voleva mettermi delle parole in bocca, ma per me non è mai successo nulla, né ho detto che Thelma era attratta da lui. Voglio mettere bene in chiaro che io sono dalla parte di Thelma e voglio darle il mio sostegno. L’unico bene che può venire fuori di tutta questa storia è che i figli di pu****a come lui la prossima volta ci penseranno due volte prima di molestare. Perché le donne non stanno più in silenzio, adesso parliamo tutti”.