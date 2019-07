Julia Volkova prepara il ritorno delle t.A.T.u. (ma vuole sostituire Lena con un’altra cantante famosa)

Le Tatu sono senza dubbio uno dei fenomeni pop più iconici degli ultimi 20 anni, purtroppo però i rapporti non sempre distesi tra le due cantanti hanno fatto naufragare il progetto dopo solo 10 anni di attività. Nonostante i loro comeback nel 2012 a The Voice, nel 2014 alle Olimpiadi invernali di Soči e nel 2016 per il concerto dedicato al 25º anniversario del Neposedy, le due ragazze non hanno mai dichiarato di voler tornare con un nuovo disco.

Lena Katina e Julia Volkova sono andate avanti con le loro carriere da soliste, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare. Secondo gli ultimi rumor, la Volkova vorrebbe riportare in vita le Tatu, rimpiazzando Lena con un’altra cantante nota, Polina Favorskaya delle Serebro.

Alcuni follower di Polina le hanno chiesto se davvero prenderà il posto di Lena e lei ha risposto a tutti: “Fate questa domanda a Julia“.

Per quanto io sia un fan delle Tatu, preferisco fare a meno di un comeback, piuttosto che ritrovarmi sul palco Julia e una new entry.

Chi invece spera che Lena torni sui suoi passi dovrebbe rassegnarsi, visto che quattro anni fa ha preso le distanze dall’ex collega:

“Le sue dichiarazioni omofobe? Questa è una delle ragioni per le quali ho deciso di separarmi da lei e dal progetto delle Tatu, io non posso essere responsabile per quello che dice lei. Non voglio che le persone pensino male di me. Le opinioni sono opinioni, non possiamo biasimare qualcuno se ama o odia qualcosa, ma qui si tratta di rispetto, dobbiamo rispettare gli altri, amare e vivere. Io ad esempio sono una persona religiosa, credo in dio e dio dice di non giudicare. Dio è amore, amo le persone e non mi importa se sono gay o etero o con chi vanno a letto.”